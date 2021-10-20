乙型鏈球菌｜食未熟淡水魚可染乙型鏈球菌　食魚小心雪卡毒河豚毒素 (18:40)

本港40日內錄得近80宗感染侵入性乙型鏈球菌個案，部分人病發前曾接觸鯇魚等淡水魚，至昨日（19日）已有7名感染者死亡。除侵入性乙型鏈球菌外，進食魚類亦可能因接觸到其他毒素導致中毒不適，甚至死亡。明報電子平台組整理有關侵入性乙型鏈球菌、雪卡毒、河豚毒素及如何預防中毒的資料，供讀者參考。

侵入性乙型鏈球菌：

是食源性疾病，可透過食用生或未煮熟的淡水魚感染，亦可能在處理未經烹煮的淡水魚時手部帶有傷口而感染。乙型鏈球菌可入侵身體各部位，如呼吸系統、關節、心臟、尿道等，可引致腦膜炎、敗血症、化膿性關節炎、膿腫或蜂窩組織炎等，死亡率約為6.5%至11%。

預防感染侵入性乙型鏈球菌方法：

．避免進食未經烹煮的淡水魚或海產

．到訪濕貨街市時避免皮膚接觸污水，並應保持手部清潔

．處理未經烹煮的淡水魚或海產時應戴手套，避免傷口接觸

．若處理淡水魚時受傷，要妥善處理傷口，包括消毒和覆蓋好傷口，有需要時應找醫護協助清洗傷口

侵入性乙型鏈球菌相關資料：

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6招預防感染乙型鏈球菌

雪卡毒：

主要與進食大珊瑚魚有關。雪卡毒素非常耐熱，烹煮不能去除。當雪卡毒素進入人體，有可能出現口部及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。

預防雪卡毒素中毒方法：

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河豚毒素：