骨質疏鬆Q＆A｜明日世界骨質疏鬆日　40歲後骨質流失易骨折　更年期女性屬高危【附預防方法】 (18:23)

問：除長者外，誰較易患上骨質疏鬆？

答：更年期女性，因體內雌激素下降令骨質流失加劇、40歲前絕經或收經女士，以及接受卵巢切除手術後的女士。另外，內分泌失調者如甲狀腺機能亢進，或飲用過多含咖啡因飲料、攝取過量鹽分和缺乏運動的人也屬高危患者。

問：怎預防骨質疏鬆？

答：均衡飲食，攝取足夠的鈣質和維他命D，如豆品、深綠蔬菜及果仁等富鈣質食物；減少飲酒、咖啡及濃茶。另外，保持恆常運動如緩步跑、羽毛球等。

問：奶類食品是攝取足夠鈣質主要來源？

答：不一定，可進食豆品如板豆腐、鮮腐竹等：另吃深綠蔬菜，如西蘭花、莧菜等亦可。

問：骨湯和薑醋可補充鈣質？

答：未必，因豬骨或魚骨內的鈣質不溶於湯水或薑醋中，骨湯或薑醋含鈣量低。

問：從何吸收維他命D？

答：透過陽光中的紫外線照射皮膚後在體內合成，若只靠飲食並不足夠。膚色較淺者，每天直接接觸温和陽光約10分鐘；膚色較深者所需時間會相對較長。

資料來源：衛生署

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