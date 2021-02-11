骨質疏鬆Q＆A｜明日世界骨質疏鬆日　40歲後骨質流失易骨折　更年期女性屬高危【附預防方法】 (18:23)

明日（20日）是世界骨質疏鬆日。衛生署指出骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症，令患者的骨質密度減少，令骨骼變得脆弱，容易導致骨折。惟勿以為只有長者才會患上此症，一般人年近40，骨質流失開始明顯；當骨質流失的速度較正常快時，便會增加提早患骨質疏鬆症或骨折的風險。
問：除長者外，誰較易患上骨質疏鬆？
答：更年期女性，因體內雌激素下降令骨質流失加劇、40歲前絕經或收經女士，以及接受卵巢切除手術後的女士。另外，內分泌失調者如甲狀腺機能亢進，或飲用過多含咖啡因飲料、攝取過量鹽分和缺乏運動的人也屬高危患者。
問：怎預防骨質疏鬆？
答：均衡飲食，攝取足夠的鈣質和維他命D，如豆品、深綠蔬菜及果仁等富鈣質食物；減少飲酒、咖啡及濃茶。另外，保持恆常運動如緩步跑、羽毛球等。
問：奶類食品是攝取足夠鈣質主要來源？
答：不一定，可進食豆品如板豆腐、鮮腐竹等：另吃深綠蔬菜，如西蘭花、莧菜等亦可。
問：骨湯和薑醋可補充鈣質？
答：未必，因豬骨或魚骨內的鈣質不溶於湯水或薑醋中，骨湯或薑醋含鈣量低。
問：從何吸收維他命D？
答：透過陽光中的紫外線照射皮膚後在體內合成，若只靠飲食並不足夠。膚色較淺者，每天直接接觸温和陽光約10分鐘；膚色較深者所需時間會相對較長。