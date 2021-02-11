港樂星夜2021音樂會11月13日中環海濱舉行　網上同步直播　10月26日網上取門票【附取票詳情】 (13:45)

今年的太古「港樂．星夜．交響曲」音樂會以舞曲為主題，由香港指揮吳懷世帶領演出，港樂樂師凌顯祐及莫思卓、華達德和施樂百將擔任獨奏家，演出皮亞佐拉（Astor Piazzolla）的《大探戈》和安德森《號手的假期》。其他演奏曲目包括柴可夫斯基的《睡美人》圓舞曲、小約翰・史特勞斯 的《藍色多瑙河》及布拉姆斯的第五匈牙利舞曲等。

太古「港樂．星夜．交響曲」

日期：2021年11月13日

時間：晚上7時30分

地點：中環海濱

門票登記詳情：suts.hkphil.org/reg

網上播放平台：港樂網站、facebook專頁和YouTube頻道

為配合防疫及社交距離等措施，音樂會將以劃位形式、不多於4人一組入坐。場內不准飲食，觀眾亦須全程戴口罩。