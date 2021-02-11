丙烯酰胺｜澱粉類食物高溫煮焦易生致癌丙烯酰胺　薯仔經雪藏風險更高【附煮食避免丙烯酰胺3注意】 (19:17)

什麼是丙烯酰胺？

．食物烹煮時產生的污染物，會破壞人體基因，有可能致癌，亦會損害神經系統，並無安全食用量

．薯仔、芋頭、麵包等澱粉類食物，經煎炸、烘焙、烤焗或氣炸等方式，以超過攝氏120度高溫烹調或煮焦，容易形成丙烯酰胺

避免煮食時產生丙烯酰胺煮食3注意：

．烹煮澱粉類食物時盡量煮至金黃色或淺黃色便足夠

．曾雪藏的薯仔一經高溫烹煮，會形成更多丙烯酰胺，故不應把薯仔放入雪櫃，放在陰涼處即可

．可考慮改用水煮方式煮食，因水煮過程溫度通常不超過攝氏100度

食安中心另指出，保持健康及均衡飲食、多吃菜和生果，有助降低患癌風險。

食安中心「來者何人？丙烯酰胺呀！」短片連結

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