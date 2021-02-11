丙烯酰胺｜澱粉類食物高溫煮焦易生致癌丙烯酰胺　薯仔經雪藏風險更高【附煮食避免丙烯酰胺3注意】 (19:17)

消委會測試市面上60款預先包裝餅乾樣本，發現全部樣本檢出在加工過程中產生的污染物，當中55款驗出基因致癌物丙烯酰胺。其實一般煮食方法如煎、炸、烘焙，以至近年流行的氣炸，都會令澱粉類食物在高溫烹煮或煮焦下產生丙烯酰胺。明報電子平台組整理食物安全中心就避免煮食時產生丙烯酰胺的注意要點，供讀者參考。
什麼是丙烯酰胺？
．食物烹煮時產生的污染物，會破壞人體基因，有可能致癌，亦會損害神經系統，並無安全食用量
．薯仔、芋頭、麵包等澱粉類食物，經煎炸、烘焙、烤焗或氣炸等方式，以超過攝氏120度高溫烹調或煮焦，容易形成丙烯酰胺
避免煮食時產生丙烯酰胺煮食3注意：
．烹煮澱粉類食物時盡量煮至金黃色或淺黃色便足夠
．曾雪藏的薯仔一經高溫烹煮，會形成更多丙烯酰胺，故不應把薯仔放入雪櫃，放在陰涼處即可
．可考慮改用水煮方式煮食，因水煮過程溫度通常不超過攝氏100度
食安中心另指出，保持健康及均衡飲食、多吃菜和生果，有助降低患癌風險。
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