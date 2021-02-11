消委會．陪月｜陪月員資歷懸殊欠定義　坐月住宿收費相差逾3倍【附消委會提醒7注意】 (11:57)

坐月住宿套餐收費及服務內容差異大

近年新興坐月住宿套餐，標榜為產婦提供食宿、陪月服務及嬰兒護理等，費用相對較高。消委會調查的坐月住宿計劃以26至30晚計算，收費由$63,800至$268,000不等，相差逾3倍。

選擇陪月或坐月住宿服務7個注意事項：

‧向不同中介公司或服務機構查詢，瞭解清楚陪月員資歷定義和收費；如直接聘請陪月員，應問清楚有關中介公司或服務機構是否持有職業介紹所牌照或豁免證明書。

‧請親友轉介經驗較豐富及有良好口碑的陪月員。

‧若對陪月員有特別工作要求，事前應與陪月員磋商，並於合約內列明。

‧查閱陪月員的資歷證明，面試前擬定問題，測試陪月員對嬰兒護理和照顧產婦的認識。

‧若要求陪月員試工，須獲雙方同意及清楚擬定聘用條件。

‧簽約前細閱合約內容，包括僱傭雙方姓名、身分證號碼、開工及完工日期、工作時間、工作範圍、薪金、超時工作或額外工作的工資計算、試用期、訂金安排及雙方在合約僱用期前及僱用期內解除合約的安排等。

‧了解坐月住宿套餐的服務形式及細節，合約條款有否包括提早終止合約的安排及雙方權責，以及未能按所訂時間入住時的相應安排等。

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