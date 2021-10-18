消委會．嬰幼兒穀類食品｜八成樣本含微量鎘　未超歐盟上限【短片】 (11:35)

消委會測試的17款幼兒穀類食品樣本中，10款成分包含米、6款包含燕麥，一款則同時包含米及燕麥。當中八成樣本驗出微量重金屬鎘，含量由每公斤0.0035毫克至0.0230毫克（ppm），但全數沒有超出歐盟規定上限（每公斤0.04毫克）。

其他被驗出含無機砷、黃曲霉毒素、蠟樣芽孢桿菌的品牌：

．Earth's Best Organic Rice Cereal：被檢出每公斤0.08毫克俗稱「砒霜」的致癌物無機砷，但仍符合美國、歐盟及內地的標準要求

．特福芬有機米糊、Bellamy's Organic Organic Milk & Vanilla Baby Rice被驗出含黃曲霉毒素B1，含量分別為每公斤0.02微克及0.03微克（ppb），低於本港法例及歐盟規定的含量上限

．Holle Organic Wholegrain Cere：被驗出含蠟樣芽孢桿菌，成分低於食物安全中心標準，這細菌常見於自然環境中，有機會引致作嘔或肚瀉

消委會．嬰幼兒穀類食品 相關報道：

嬰幼兒穀類食品｜3款糊仔安全性總評較高【附名單+準備穀類食品4大注意】

嬰幼兒食品 實用資訊：

藍嬰綜合症｜食安中心：莧菜小棠菜白菜硝酸鹽含量較高 半歲以下嬰兒應避吃【附製作菜糊5貼士】

消委會 其他報道：

餅乾｜60款包裝餅乾全檢出基因致癌物 污染物評分最差7款包括無印良品紅豆夾心餅【附名單】

行山鞋｜6款行山鞋防水表現遜色 3樣本浸水一小時已入水【附名單】

消費券投訴｜消委會接逾300宗投訴 包括重複扣錢、商戶設最低消費等

陪月｜陪月員資歷懸殊欠定義 坐月住宿收費相差逾3倍【附消委會提醒7注意】