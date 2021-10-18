天氣｜天文台：今晚市區最低23度　冷鋒周四挾驟雨　料周五跌至18度 (17:35)

【16:35】下午4時30分，天文台錄得氣溫27.1度，相對濕度60%。本港今晚（18日）大致天晴，但晚間部分時間多雲。市區最低氣溫約23度，新界再低兩三度。明日日間乾燥，最高氣溫約29度。吹和緩東至東北風。

展望星期三（20日）短暫時間有陽光。星期四（21日）有驟雨，稍後氣溫顯著下降。周五及周六早上氣溫降至20度以下。

【13:25】下午1時10分，天文台錄得氣溫25.9度，相對濕度63%。本港下午短暫時間有陽光及乾燥。今晚大致多雲。吹和緩至清勁北至東北風。

展望未來一兩日部分時間有陽光。星期四有驟雨，稍後氣溫顯著下降。星期五及星期六早上氣溫降至20度以下。

【07:45】早上7時40分，天文台錄得氣溫21.4度，相對濕度74%。

東北季候風正影響廣東。本港今早天氣稍涼，市區氣溫下降至20度左右，新界再低一兩度。

預測今日部分時間有陽光及乾燥。早上稍涼。日間最高氣溫約26度。吹和緩至清勁北至東北風。

展望明日大致天晴。星期三雲量增多。本周後期有幾陣驟雨，天氣較涼。