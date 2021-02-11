新冠肺炎｜10地點涉變種病毒本地確診再強制檢測　3校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (08:46)

屬再次檢測的指明地方

任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月17日或之前接受強制檢測：

．香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室（9月30日至10月14日）

．香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL（9月15至19日或9月21日至10月7日曾逗留逾一小時）

．觀塘巧明街119-121號年運工業大廈地下B號舖銀記泰豐味（9月19日或26日下午2時30分至5時）

．沙田德厚街3號禾輋廣場地下R11&12號舖樂天廚房（9月29日上午8時30分至11時）

．沙田新翠商場1樓L101號舖東南亞（9月15至18日、9月20、21、23日、9月26日至10月1日或10月6日當中，任何一日的上午8時至下午2時）

．沙田新翠邨新月樓地下東華三院馬陳景霞幼稚園（9月21至24日、27至30日或10月4至6日當中，任何一日的上午11時至下午1時）

．沙田隆亨商場2樓215號舖惠康超級廣場（10月6日上午10時至11時或下午4時至5時）

．沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號舖百佳超級市場（10月6日下午3時至5時）

．曾乘搭任何由沙田（博康）開出往機場（地面運輸中心）路線號碼E42巴士的人（9月15至19日或9月21日至10月6日當中，任何一日的下午5時至10時）

．曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往沙田（博康）路線號碼E42巴士的人（9月16至20日或9月22日至10月6日當中，任何一日的上午6時至中午12時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人10月2日至10月15日曾身處下列地方逾兩小時，須於10月17日或之前接受強制檢測：

．荃灣石圍角邨石蓮樓地下中華基督教會福幼第二幼稚園╱福幼第二幼兒中心暨育嬰園

．土瓜灣浙江街13號慈恩學校

任何人9月29日至10月13日曾身處下列地方逾兩小時，須於10月17日或之前接受強制檢測：

．將軍澳安達臣道301號靈實恩光學校

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