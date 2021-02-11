中藥材非「愈白愈好」　或殘留過量二氧化硫可致過敏【挑選＋處理藥材3貼士】 (08:17)

硫磺薰蒸法是什麼？

．硫磺薰蒸法是傳統藥材加工方式，以燃燒硫磺生成的二氧化硫氣體薰蒸藥材，具有殺蟲、防霉、漂白、防腐及抗氧化作用，有助藥材儲存。

．一旦濫用或過度使用硫磺薰蒸，除會影響藥材品質外，過量二氧化硫殘留亦可能對人體有害。

攝入二氧化硫對人體會否有不良影響？

．二氧化硫進入人體後，最終會化為硫酸鹽，隨尿液排出體外，故在一般食用情況下，小量攝入不會危害健康。

．過量二氧化硫可能對人體有害，特別對二氧化硫有過敏反應的人，可能會出現氣喘、頭痛、惡心等症狀。

．長期接觸過量二氧化硫，可誘發呼吸系統疾病。

挑選及處理藥材3貼士：

．應從持牌中藥材零售商購買藥材。

．勿進食或購買顏色異常鮮艷潔白，或聞起來有刺鼻酸味的藥材。

．煎藥前應用清水沖洗中藥材，以清除中藥材表面污垢，之後放於清水充分浸泡後才煎煮；二氧化硫可溶於水，藥材經洗濯、浸泡及煎煮後，二氧化硫殘留量可明顯降低。

衛生署中醫藥規管辦公室：www.cmro.gov.hk

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