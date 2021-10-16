周末紓壓系列｜三孩之母　營養師李杏榆每日跑步減壓【短片】 (12:00)

疫情期間發胖開始跑步

Annie的大女就讀小二，一對孖生仔女則念幼稚園高班，平日忙於工作外，放工回家也要兼顧子女的功課，加上疫情下子女改為在家上網課，令她感到不少壓力。以往Annie會趁子女睡覺後，吃零食放鬆，後來怕發胖而開始跑步，漸漸更成為她每日最寶貴的時間，她說：「早上這段時間，會思考一天的工作，家人的關係、未處理好的事等，是很好的個人思考時間。」

採訪：許若馨

拍攝及剪接：劉澤浩

【壓力人人有，如何紓解每個人大不同？明報電子平台組一連四個周末，邀請校長、營養師、醫生和大學講師分享他們個人的紓壓心得，或許做的只是平凡不過的日常事，但能夠讓心開懷，就可以走下去。】

（周末紓壓系列二）

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