Banksy「自毁畫」再拍賣　1850萬英鎊售出刷新個人成交紀錄 (13:33)

英國著名街頭藝術家Banksy的畫作《女童與氣球》(Girl with Balloon),在2018年以約104.2萬鎊(約1070萬港元)拍賣成交後,畫作隨即被畫框內的碎紙機碎掉一半,並改名為《愛在垃圾桶》(Love is in the Bin),引起熱議。該作品周四(14日)在倫敦蘇富比拍賣行再拍賣,以1600萬英鎊(約1.7億港元)成交。連同拍賣費用,《愛在垃圾桶》售價達1850萬英鎊(約1.96億港元),刷新了Banksy個人成交紀錄。