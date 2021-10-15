Banksy「自毁畫」再拍賣　1850萬英鎊售出刷新個人成交紀錄 (13:33)

英國著名街頭藝術家Banksy的畫作《女童與氣球》（Girl with Balloon），在2018年以約104.2萬鎊（約1070萬港元）拍賣成交後，畫作隨即被畫框內的碎紙機碎掉一半，並改名為《愛在垃圾桶》（Love is in the Bin），引起熱議。該作品周四（14日）在倫敦蘇富比拍賣行再拍賣，以1600萬英鎊（約1.7億港元）成交。連同拍賣費用，《愛在垃圾桶》售價達1850萬英鎊（約1.96億港元），刷新了Banksy個人成交紀錄。
拍賣結束後，拍賣師Oliver Barker笑稱「作品還健在」，讓他鬆一口氣。《女童與氣球》中有一名女孩及一顆心形氣球，2018年拍賣成交一刻，畫作遭畫框內的碎紙機「自毁」，畫作下半部切成條狀，懸吊畫框外，競投到畫作的買家最終仍以成交價買下作品。蘇富比稱，Banksy創作了新的作品，而非毁掉作品。
（BBC）
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