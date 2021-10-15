Banksy「自毁畫」再拍賣　1850萬英鎊售出刷新個人成交紀錄 (13:33)

英國著名街頭藝術家Banksy的畫作《女童與氣球》（Girl with Balloon），在2018年以約104.2萬鎊（約1070萬港元）拍賣成交後，畫作隨即被畫框內的碎紙機碎掉一半，並改名為《愛在垃圾桶》（Love is in the Bin），引起熱議。該作品周四（14日）在倫敦蘇富比拍賣行再拍賣，以1600萬英鎊（約1.7億港元）成交。連同拍賣費用，《愛在垃圾桶》售價達1850萬英鎊（約1.96億港元），刷新了Banksy個人成交紀錄。