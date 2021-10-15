賞花｜木芙蓉日夜變色　十字架樹莖生花　康文署介紹3公園觀賞【短片】 (12:02)

木芙蓉（Changeable Rose-mallow），又名「芙蓉花」，錦葵科木槿屬植物，屬於落葉灌木，原產自中國。木芙蓉的顏色會出現「一日三變」的現象，由清晨時分的乳白色或淡粉紅色，逐漸變粉紅、深粉紅色，於傍晚再變成紫紅色，愈變愈靚，所以有「三醉芙蓉」美譽。

十字架樹（Crossleaf Catabash-tree），又名「叉葉木」或「十字蒲瓜樹」，紫葳科葫蘆樹屬植物，原產自墨西哥。十字架樹是莖生花植物，花朵和果實都附生在樹幹上，亦會在樹幹開花結果，不單有利昆蟲傳播花粉，亦可以避開狂風暴雨的襲擊。十字架樹葉形似十字架，因而得名「十字架樹」。

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