天氣｜天文台料明日驟雨較多有雷暴　周末至下周初轉涼 (17:17)

天文台：「圓規」逐漸消散

熱帶風暴圓規已減弱為熱帶低氣壓。受圓規的外圍雨帶影響，廣東沿岸仍有驟雨。在下午4時，圓規集結在河內之東南偏南約170公里，預料向西移動，時速約12公里，移入越南北部，並逐漸消散。

【12:22】本港地區今午及晚上天氣預測，大致多雲，有一兩陣驟雨，下午短暫時間有陽光，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。展望明日間中有驟雨。周末至下周初轉涼及乾燥，早上氣溫逐步下降至20度左右。

受熱帶風暴圓規的外圍雨帶影響，廣東沿岸仍有驟雨。正午12時，圓規集結在河內之東南約240公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過北部灣，移入越南北部，並逐漸減弱。

黃色火災危險警告現正生效。

【08:08】天文台在上午6時20分取消所有熱帶氣旋警告信號。

上午6時，熱帶風暴圓規集結在香港之西南偏西約780公里，預料向西移動，時速約18公里，橫過北部灣，移向越南北部。受圓規的外圍雨帶影響，廣東沿岸仍有驟雨。

早上7時40分，天文台錄得氣溫27度，相對濕度90%。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，早上驟雨較多，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約29度，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。展望明日間中仍有驟雨。周末至下周初轉涼及乾燥，早上氣溫逐步下降。