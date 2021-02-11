五指毛桃與有毒斷腸草外形似、生長地點近　摻雜誤食恐中毒【附斷腸草中毒症狀】 (11:32)

五指毛桃具健脾益氣等功效，不少人愛用作煲湯食材。食物安全中心指出，五指毛桃與有毒的「斷腸草」不但外形相似，在山野的生長地點亦接近，故採挖五指毛桃時有可能不慎誤挖斷腸草，食用恐引致中毒。本港過往亦曾發生進食疑摻雜有毒植物的五指毛桃導致中毒事件。衛生署政府中藥檢測中心列出五指毛桃與斷腸草的主要區別特徵，幫助市民分辨兩種植物。
五指毛桃特徵：
．五指毛桃段：呈圓柱形，有細密縱皺紋，可見橫長皮孔。
．五指毛桃厚片：呈不規則片狀；皮部薄而韌，易剝離，富纖維性；木部黃色或黃白色，部分可見較密的同心環；根部表面呈紅棕色或棕色，根皮部有的可見淺黃色線狀或三角形韌皮部。
斷腸草特徵：
．單葉對生，具短柄，葉不規則皺縮，多已脫落。
．莖表面呈黃綠色或棕色，部分具細縱紋及縱向橢圓形凸起的點狀皮孔，節處稍膨大。
．根部表面呈灰棕色或棕色；根皮部黃棕色，部分可見黃色類長方形韌皮部；根木部呈淺黃棕色或紅棕色，部分可見放射狀紋理。
斷腸草中毒症狀：
．神經系統：暈眩、言語含糊、肌肉弛緩無力、吞咽困難、呼吸肌周圍神經麻痹、昏迷等。
．眼部：複視、視力減退、眼瞼下垂、瞳孔散大等。
．消化系統：口腔及咽喉灼痛、惡心、嘔吐、腹痛、腹脹等。
．循環及呼吸系統：早期心跳緩慢但其後加快、呼吸困難、虛脫等。