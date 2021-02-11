五指毛桃與有毒斷腸草外形似、生長地點近　摻雜誤食恐中毒【附斷腸草中毒症狀】 (11:32)

五指毛桃特徵：

．五指毛桃段：呈圓柱形，有細密縱皺紋，可見橫長皮孔。

．五指毛桃厚片：呈不規則片狀；皮部薄而韌，易剝離，富纖維性；木部黃色或黃白色，部分可見較密的同心環；根部表面呈紅棕色或棕色，根皮部有的可見淺黃色線狀或三角形韌皮部。

斷腸草特徵：

．單葉對生，具短柄，葉不規則皺縮，多已脫落。

．莖表面呈黃綠色或棕色，部分具細縱紋及縱向橢圓形凸起的點狀皮孔，節處稍膨大。

．根部表面呈灰棕色或棕色；根皮部黃棕色，部分可見黃色類長方形韌皮部；根木部呈淺黃棕色或紅棕色，部分可見放射狀紋理。

斷腸草中毒症狀：

．神經系統：暈眩、言語含糊、肌肉弛緩無力、吞咽困難、呼吸肌周圍神經麻痹、昏迷等。

．眼部：複視、視力減退、眼瞼下垂、瞳孔散大等。

．消化系統：口腔及咽喉灼痛、惡心、嘔吐、腹痛、腹脹等。

．循環及呼吸系統：早期心跳緩慢但其後加快、呼吸困難、虛脫等。

購買及食用五指毛桃建議：

．購買時要光顧可靠零售商

．避免自行採食野生植物

．如服用植物後出現不適，應立即求醫。

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