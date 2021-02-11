新冠肺炎｜天賦海灣海鑽10座等3處涉初步確診強制檢測　3校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (22:06)

初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月16日或之前接受強制檢測：

．大埔科進路9號天賦海灣3期-海鑽10座（9月17日至10月13日逗留逾兩小時）

．大埔太和邨安和樓3樓307號舖劉開玲醫務所（10月8日下午3時30分至6時30分）

．大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號舖Market Place by Jasons（10月11日上午9時至中午12時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何於9月30日至10月13日曾身處以下地點逾兩小時的人，須於10月16日或之前接受強制檢測：

．大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心（住宿部）

任何於9月30日至10月13日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於10月16日或之前接受強制檢測：

．屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級

．上水馬會道15號及19號鳳溪第一小學一年級

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