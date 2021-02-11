新冠肺炎｜天賦海灣海鑽10座等3處涉初步確診強制檢測　3校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (22:06)

政府今（13日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將一宗新型冠狀病毒初步確診輸入個案患者曾到訪的3個地方及3間爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校，納入新冠病毒強制檢測。
初步確診輸入個案曾到訪的地方
任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月16日或之前接受強制檢測：
．大埔科進路9號天賦海灣3期-海鑽10座（9月17日至10月13日逗留逾兩小時）
．大埔太和邨安和樓3樓307號舖劉開玲醫務所（10月8日下午3時30分至6時30分）
．大埔科進路21號逸瓏坊地下低層16號舖Market Place by Jasons（10月11日上午9時至中午12時）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何於9月30日至10月13日曾身處以下地點逾兩小時的人，須於10月16日或之前接受強制檢測：
．大埔南坑頌雅路松嶺村匡智會匡智松嶺學前兒童中心（住宿部）
任何於9月30日至10月13日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於10月16日或之前接受強制檢測：
．屯門良景邨保良局方王錦全小學一年級
．上水馬會道15號及19號鳳溪第一小學一年級