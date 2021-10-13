天氣．圓規｜天文台改發三號強風信號　黃雨警告取消 (17:13)

【17:13】天文台於下午5時10分取消黃色暴雨警告信號。［黃雨警告英文叫Amber不叫Yellow］

【16:40】天文台於下午4時40分改發三號強風信號。

【15:48】天文台表示，圓規遠離香港及登陸海南島，本港風力進一步減弱，天文台會在短期內改發三號強風信號。

在下午4時，圓規集結在香港之西南約520公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過海南島。

天文台另發出局部地區大雨提示，指出大嶼山雨勢特別大，並已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，有可能出現嚴重水浸。

【14:04】天文台於下午2時02分發出黃色暴雨警告。

【13:50】天文台表示，隨着颱風圓規遠離香港及即將登陸海南島，本港風力有所減弱。視乎本地風力減弱的程度，天文台會考慮在下午4時至7時改發三號強風信號。

在下午2時，颱風圓規集結在香港之西南約490公里，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島。

【13:15】天文台表示，八號東北烈風或暴風信號現正生效，本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。在下午1時，颱風圓規集結在香港之西南約460公里，即在北緯19.1度，東經111.3度附近，預料向西移動，時速約25公里，移向海南島。八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。隨着圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱。

【09:45】天文台表示，與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，現時本港部分地區吹烈風。但隨著圓規遠離，本港下午風力會逐漸減弱。八號烈風或暴風信號會在下午4時前維持。

在上午10時，颱風圓規集結在香港之西南偏南約390公里，即在北緯19.2度，東經112.4度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

【08:45】天文台表示，八號東北烈風或暴風信號現正生效，本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。在上午近9時，颱風圓規集結在香港之西南偏南約370公里，即在北緯19.2度，東經112.8度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。八號烈風或暴風信號會在中午前維持。在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時83、79及75公里，最高陣風分別為每小時101、91及119公里。

【06:36】天文台表示，八號東北烈風或暴風信號現正生效，本港吹東北風，平均風速每小時63公里或以上。強烈熱帶風暴圓規已增強為颱風。與圓規相關的雨帶繼續影響廣東沿岸，本港現時部分地區吹烈風，高地間中吹暴風。早上會逐漸轉吹東風，先前受屏蔽的地方會變得當風。八號烈風或暴風信號會在中午前維持。

在上午6時，圓規集結在香港以南約360公里，即在北緯19.1度，東經113.5度附近，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

受風暴潮影響，今早（13日）維多利亞港及吐露港的海水高度比正常漲潮升高約1米，但預料在未來數小時內會開始下降。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時119、93及66公里，最高陣風分別為每小時147、110及86公里。