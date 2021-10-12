圓規｜熱帶氣旋名稱知多啲　「圓規」原來是星座名稱非指文具 (13:14)

熱帶氣旋的名字是由聯合國世界氣象組織屬下颱風委員會的14個成員，包括柬埔寨、中國、朝鮮、香港、日本、老撾、澳門、馬來西亞、米克羅尼西亞、菲律賓、韓國、泰國、美國及越南，各自提供10個、共140個名稱組成熱帶氣旋名單，分五組輪流使用。若該颱風造成重大傷亡或損失，該颱風名字會被除名，例如2017年的天鴿及2018年的山竹。

2021年香港提供的10個熱帶氣旋名稱

名字 意義 鳳凰 鳳凰山是香港的一個山名 馬鞍 馬鞍山是香港的一個山名 珊珊 一個頗為普遍的少女暱稱 白海豚 生活在香港水域的中華白海豚，亦是香港的吉祥物 玲玲 一個頗為普遍的少女暱稱 榕樹 華南地區常見的一種樹 萬宜 萬宜原本是一個海峽的名稱，後來建成水庫 鴛鴦 鴛鴦（一種鴨子）；亦是香港一款流行飲料的名稱，由茶與咖啡混合而成 彩雲 色彩繽紛的雲層，香港一個屋邨的名稱 獅子山 香港一座遠眺九龍半島的山峰名稱

（香港天文台）

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熱帶氣旋知多啲：

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