圓規｜熱帶氣旋名稱知多啲　「圓規」原來是星座名稱非指文具 (13:14)

繼熱帶風暴「獅子山」後，再有風暴「圓規」襲港。「圓規」名字「貼地」，但原來此「圓規」不是大眾一般理解的文具圓規，根據香港天文台網站資料，「圓規」由日本命名，意指圓規星座。
熱帶氣旋的名字是由聯合國世界氣象組織屬下颱風委員會的14個成員，包括柬埔寨、中國、朝鮮、香港、日本、老撾、澳門、馬來西亞、米克羅尼西亞、菲律賓、韓國、泰國、美國及越南，各自提供10個、共140個名稱組成熱帶氣旋名單，分五組輪流使用。若該颱風造成重大傷亡或損失，該颱風名字會被除名，例如2017年的天鴿及2018年的山竹。
2021年香港提供的10個熱帶氣旋名稱
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名字
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意義
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鳳凰
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鳳凰山是香港的一個山名
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馬鞍
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馬鞍山是香港的一個山名
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珊珊
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一個頗為普遍的少女暱稱
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白海豚
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生活在香港水域的中華白海豚，亦是香港的吉祥物
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玲玲
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一個頗為普遍的少女暱稱
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榕樹
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華南地區常見的一種樹
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萬宜
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萬宜原本是一個海峽的名稱，後來建成水庫
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鴛鴦
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鴛鴦（一種鴨子）；亦是香港一款流行飲料的名稱，由茶與咖啡混合而成
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彩雲
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色彩繽紛的雲層，香港一個屋邨的名稱
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獅子山
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香港一座遠眺九龍半島的山峰名稱
（香港天文台）