新冠肺炎｜機場超級一號貨站休息室納強檢　12校爆發上呼吸道感染【附名單】 (08:55)

任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月13日或之前接受強制檢測：

本地確診個案於病毒潛伏期間曾到訪，以及環境樣本被驗出對新冠病毒呈陽性的地方

．香港國際機場駿運路9號超級一號貨站主樓M層RJ0M2室（9月30日至10月11日曾身處該地點）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人9月28日至10月11日曾身處下列地方逾兩小時，須於10月13日或之前接受強制檢測：

．青衣長亨邨亨業樓地下B翼及A翼部分仁濟醫院九龍崇德社幼稚園/幼兒中心

．天水圍天恒邨第一座恒健樓地下B及C翼仁濟醫院明德幼稚園

．沙田廣源邨廣柏樓地下沙田靈光幼兒學校

．九龍城嘉林邊道1號4樓及5樓九龍靈糧堂幼兒園

．馬鞍山耀安邨耀榮樓地下耀榮中英文幼稚園

．葵涌和宜合道22號3樓（部分）香港聖公會麥理浩夫人中心趣智成長樂園

．粉嶺祥華邨祥豐樓地下101-108室及113-115室基督教香港信義會祥華幼稚園（正校）

任何於9月28日至10月11日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於10月13日或之前接受強制檢測：

．屯門安定邨屋邨小學第六校舍仁愛堂劉皇發夫人小學一年級

．秀茂坪秀明道123號路德會聖馬太學校（秀茂坪）五年級

．天水圍天城路22號十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級

．九龍城聯合道102號嘉諾撒聖家學校三年級

．屯門蝴蝶邨兆山苑五邑鄒振猷學校一年級