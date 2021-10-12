圓規｜普通科門診夜診暫停　所有學校停課【附各項特別安排】 (17:45)

普通科門診

．醫管局宣布，轄下所有普通科夜間門診診所今日暫停服務，已經預約的門診病人需在八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。公立醫院的急症室照常服務。

衛生署診所

．衛生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，其餘所有衛生署診所會關閉。

新冠疫苗接種服務

．公務員事務局宣布，新型冠狀病毒疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心、醫院疫苗接種站，以及在長發社區中心的外展疫苗接種站，將於下午3時關閉。社區疫苗接種中心的受影響預約會自動延期，受影響市民會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

檢測服務

．食物及衛生局宣布，位於室外的流動採樣站不會開放。有需要進行新型冠狀病毒檢測的人，可轉往社區檢測中心或室內流動採樣站進行檢測。

教育

．教育局宣布，所有學校今日停課，稱學校應實施應變措施，確保學生安全，並在安全的情況下，方可安排學生返家。

．教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

其他

．社會福利署勸喻市民不要送子女或家人到提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位。市民如需送子女或家人到有關中心或服務單位，可先與服務單位聯絡以確定其開放時間。

圓規 相關報道：

最新風暴消息