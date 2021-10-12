天氣．圓規｜八號烈風或暴風警告生效　天文台：至少周三日出前維持 (18:29)

【18:29】在下午6時，圓規集結在香港之東南偏南約460公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。天文台指出，按照現時預測路徑，圓規會在明日（13日）凌晨最接近香港，在本港以南約400公里內掠過，八號烈風或暴風信號會至少在明早日出前維持。

【17:20】天文台於下午5時20分，改發八號東北烈風或暴風警告信號。

【15:23】天文台表示，將於下午5時20分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。

【11:47】天文台表示，下午4時至6時考慮發出八號烈風或暴風信號。教育局宣布所有學校今日停課。

中午12時，圓規集結在香港之東南約560公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。

在圓規與東北季候風的共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。隨着圓規逐漸靠近廣東沿岸，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來驟雨及狂風，本地風勢會進一步增強。

風暴下各項特別安排

【07:57】天文台在今晨（12日）零時40分發出三號強風信號。天文台表示，三號強風信號會在今早及下午初時維持，並會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

在上午8時，強烈熱帶風暴「圓規」集結在香港之東南約620公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部。

在圓規與東北季候風共同影響下，華南普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。

隨着圓規逐漸靠近廣東沿岸及增強，其外圍雨帶會在今晚為本港帶來狂風驟雨，本地風勢亦會進一步增強。天文台會在下午較後時間考慮發出八號烈風或暴風信號。

預測今日吹清勁至強風程度北至東北風，離岸及高地間中達烈風。漸轉多雲，今晚風勢增強，有狂風驟雨。最高氣溫約28度。海有大浪及湧浪。

展望明日（13日）風勢頗大，有大雨及狂風，海有大浪及湧浪。隨後一兩日間中仍有驟雨。