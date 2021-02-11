圓規．天氣｜天文台：圓規今晚入港800公里範圍後發三號強風信號　明日天氣轉壞【短片】 (16:48)

【16:46】天文台長鄭楚明及高級科學主任李子祥下午見記者，李子祥表示，本港現時受東北季候風影響，天文台已發出強烈季候風信號，預料圓規會在今日（11日）晚間進入香港800公里範圍內，隨後天文台會改發三號強風信號。預料圓規周三（13日）初時會在香港以南約400公里掠過。

李子祥指出，預測周二（12日）晚上至周三初時，本港風力會進一步增強，部分地區風力可能達烈風程度，視乎屆時的風力變化及天氣預測，天文台有可能要改發八號烈風或暴風信號。但他表示，圓規進入南海後可能受乾燥的東北季候風影響，強度、環流及相關雨帶會否減弱仍是未知之數，天文台會密切監察及盡早公布風暴消息。

他表示，圓規環流較大、移動速度較快，且會與東北季候風有共同影響，故預計今日晚間華南地區風勢會逐漸增強，明日天氣轉壞，周三初時香港部分地區風力可能達烈風程度，廣泛地區有狂風暴雨，海面有大浪及湧浪；由於天文潮較高，在風暴帶來的大雨下可能令低窪地區水浸。與圓規相關的驟雨在本周後期會繼續影響廣東沿岸地區。

【16:25】下午4時，強烈熱帶風暴圓規集結在馬尼拉之東北偏北約490公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過呂宋海峽一帶。

【14:00】圓規已增強成強烈熱帶風暴。正午12時，圓規集結在馬尼拉之東北偏北約540公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽。

【09:47】天文台稱，在圓規與東北季候風的共同影響下，華南沿岸風勢在未來一兩日會逐漸增強。隨圓規橫過南海北部及靠近本港，本港明日（12日）稍後天氣轉壞，風力會進一步增強。預料圓規會在周三（13日）初時最接近本港，在本港以南約400公里掠過，本港部分地區風力可能會達烈風程度，廣泛地區亦可能有暴雨及狂風。

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