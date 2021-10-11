天氣｜今晚天晴乾燥　天文台料明風勢增強 (16:30)

【14:10】下午2時，天文台錄得氣溫32.2度，相對濕度57%。預測本港下午及今晚天晴乾燥。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，晚間風勢進一步增強。海有湧浪。展望未來兩三日風勢頗大，海有大浪及湧浪。周二稍後及隨後一兩日有大雨及狂風。

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【07:50】早上7時40分，天文台錄得氣溫26.6度，相對濕度76%。

一股乾燥的東北季候風正影響華南。預料受其與熱帶風暴圓規共同影響下，廣東沿岸今日風勢會逐漸增強。

在上午8時，熱帶風暴圓規集結在馬尼拉之東北約600公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋海峽。

預測今日天晴乾燥。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏北風，晚上風勢增強。海有湧浪。展望未來一兩天風勢頗大，有大雨及狂風。

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