天氣｜今晚天晴乾燥　天文台料明風勢增強 (16:30)

【16:30】預測本港今晚（11日）天晴乾燥。明日（12日）漸轉多雲，稍後有狂風驟雨。明日氣溫介乎24至29度。吹清勁北至東北風，離岸吹強風，高地間中達烈風。風勢逐漸增強。海有大浪及湧浪。展望星期三（13日）風勢頗大，有大雨及狂風，海有大浪及湧浪。隨後一兩日間中仍有驟雨。
【14:10】下午2時，天文台錄得氣溫32.2度，相對濕度57%。預測本港下午及今晚天晴乾燥。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地間中吹強風，晚間風勢進一步增強。海有湧浪。展望未來兩三日風勢頗大，海有大浪及湧浪。周二稍後及隨後一兩日有大雨及狂風。
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【07:50】早上7時40分，天文台錄得氣溫26.6度，相對濕度76%。
一股乾燥的東北季候風正影響華南。預料受其與熱帶風暴圓規共同影響下，廣東沿岸今日風勢會逐漸增強。
在上午8時，熱帶風暴圓規集結在馬尼拉之東北約600公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，移向呂宋海峽。
預測今日天晴乾燥。最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏北風，晚上風勢增強。海有湧浪。展望未來一兩天風勢頗大，有大雨及狂風。
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