動植物公園下月150歲大壽　一分鐘睇今昔面貌變遷【短片】 (09:05)

香港動植物公園充滿不少港人的童年回憶，今年11月公園迎來150周年紀念，康文署facebook專頁「康文＋＋＋」上載一條短片，帶市民回顧動植物公園多年來的面貌變遷。康文署亦於即日起設置各區巡迴展覽，詳細介紹公園的歷史和轉變，逢星期日上午10時至下午4時現場更設有獎問答遊戲。
動植物公園150周年巡迴展覽：
2021年10月1日-12月12日：士美非路體育館
2021年10月1日-10月13日：黃泥涌體育館、圓洲角體育館
2021年10月15日-10月27日：黃竹坑體育館、富亨體育館
2021年10月29日-11月10日：柴灣體育館、荃灣體育館
2021年11月12日-11月24日：蒲崗村道體育館、調景嶺體育館
2021年11月26日-12月8日：北河街體育館、天水圍體育館
2021年12月10日-12月22日：大角嘴體育館、兆麟體育館
2021年12月14日-2022年3月31日：九龍公園
2021年12月24日-2022年1月5日：九龍灣體育館、東涌北公園
2022年1月7日-2022年3月31日：香港動植物公園教育及展覽中心、屯門公園爬蟲館
動植物公園知多啲：
據康文署介紹，香港動植物公園是香港歷史最悠久的公園，1871年全面落成開放。早期以蒐集及研究本地植物為主，故名植物公園。由1876年起，公園陸續飼養雀鳥及哺乳類動物，至1975年正式改名「香港動植物公園」。