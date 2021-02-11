動植物公園下月150歲大壽　一分鐘睇今昔面貌變遷【短片】 (09:05)

香港動植物公園充滿不少港人的童年回憶，今年11月公園迎來150周年紀念，康文署facebook專頁「康文＋＋＋」上載一條短片，帶市民回顧動植物公園多年來的面貌變遷。康文署亦於即日起設置各區巡迴展覽，詳細介紹公園的歷史和轉變，逢星期日上午10時至下午4時現場更設有獎問答遊戲。