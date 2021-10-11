新巴城巴重陽節特別路線安排【附車費及班次資料】 (08:07)

新巴9C號線（車費7.8元）由筲箕灣站開往柴灣墳場（歌連臣角）：

10月14日上午9時及下午1時

新巴388號線（車費8.3元）來往柴灣站及柴灣墳場（歌連臣角）：

10月14日上午7時至下午6時（每15分鐘一班）

10月16日至17日、23日至24日、30日至31日上午9時至下午2時（每30分鐘一班）

新巴389號線（車費9元）來往筲箕灣站及柴灣墳場（歌連臣角）：

10月14日上午7時至下午6時（每15分鐘一班）

[新巴城巴重陽節東區特別交通安排詳情]

此外，新巴城巴將於10月14日重陽節增設特別路線往來南區各墳場：

城巴347號線（車費9.2元）

來往金鐘（西）及香港仔，途經域多利道香港華人基督教聯會薄扶林道墳場及香港仔華人永遠墳場。服務時間：10月14日 由金鐘（西）開出—上午8時至下午3時

新巴971R號線（車費16.7元）

來往數碼港及旺角（弼街），途經域多利道香港華人基督教聯會薄扶林道墳場。服務時間：10月14日 由旺角（弼街）開出—上午9時至下午4時30分、由數碼港開出—上午9時30分至下午5時30分

[新巴城巴重陽節南區特別交通安排詳情]