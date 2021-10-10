天氣｜所有熱帶氣旋警告取消 (14:22)

下午2時，獅子山集結在香港之西南偏西約750公里，預料向西或西南偏西移動，時速約15公里，橫過北部灣，移向越南北部。同時，位於菲律賓以東海域的圓規集結在馬尼拉之東北偏東約830公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向呂宋海峽。

【13:00】一號戒備信號現正生效。下午1時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約730公里，即在北緯20.6度，東經107.4度附近，預料向西或西南偏西移動，時速約15公里，橫過北部灣，移向越南北部。本港地區今日下午及今晚天氣預測：大致多雲，有幾陣驟雨及狂風。初時局部地區有雷暴。吹和緩至清勁偏東風，初時高地間中吹強風。海有大浪及湧浪。

【12:40】天文台改發一號戒備信號。

【11:00】三號強風信號現正生效。本港地區天氣預測：吹強風程度偏東風，初時高地間中吹烈風，稍後風勢逐漸緩和。大致多雲，有幾陣驟雨及狂風，初時局部地區有雷暴。海有大浪及湧浪。展望明日（11日）天色好轉，日間乾燥。本周中後期風勢頗大，有大雨及狂風。

【09:45】隨着「獅子山」逐漸遠離，本港風勢正逐漸緩和，但本港仍普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在未來數小時維持。當本港風勢進一步減弱時，天文台會考慮改發一號戒備信號。

【07:23】三號強風信號現正生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。上午7時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約630公里，即在北緯20.5度，東經108.4度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約15公里，橫過北部灣。隨着獅子山逐漸遠離，本港風勢會逐漸緩和，但本港仍普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在未來數小時維持。海面仍有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時87、69及57公里，最高陣風分別為每小時109、77及73公里。

天文台：日間驟雨漸減 最高28度

本港地區今日天氣預測吹強風程度東至東南風，初時高地間中吹烈風，稍後風勢逐漸緩和。多雲，有狂風、驟雨及雷暴。日間驟雨逐漸減少。最高氣溫約28度。海有大浪及湧浪。展望明日天色好轉，日間乾燥。本周中後期風勢頗大，有大雨及狂風。

(天文台)