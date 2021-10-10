諾貝爾獎｜一文睇2021諾貝爾各獎項得主 (14:30)

醫學獎得主︰美國科學家朱利葉斯（David Julius）、帕塔普蒂安（Ardem Patapoutian）

朱利葉斯和帕塔普蒂安憑發現令人們感知溫度和觸摸感覺的受體而獲得殊榮。二人的發現解開了溫度和觸碰如何在神經系統中轉化為電脈衝的奧秘。

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物理學獎得主︰日裔美籍科學家真鍋淑郎、德國科學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）、意大利科學家帕里西（Giorgio Parisi）

真鍋淑郎與哈斯曼獲表彰研究地球暖化，建立可預測的物理模型。帕里西則因對複雜系統理論的革命性發現而獲獎。

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化學獎得主︰德國科學家利斯特（Benjamin List）、美國科學家麥克米倫（David MacMillan）

利斯特與麥克米倫獲表彰研發「不對稱有機催化」（asymmetric organocatalysis）的貢獻。

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文學獎得主︰坦桑尼亞小說家古納（Abdulrazak Gurnah）

古納為首個獲諾貝爾文學獎殊榮的坦桑尼亞作家，著作獲讚揚刻畫殖民時代東非內部的龐大文化差異。

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和平獎得主︰菲律賓女記者雷薩（Maria Ressa）和俄羅斯獨立報章《Novaya Gazeta》總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）

二人有份創立和任職的新聞機構，皆以批判政權和揭弊著稱，二人因「捍衛表達自由所作出的努力」獲表揚。

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