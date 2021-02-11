打風後家居清潔3貼士：清潔玻璃窗水漬、水磨砂紙除鋁窗框白點、髒毛巾先浸熱水20分鐘 (16:27)

風球過後，家中玻璃窗有時會出現水漬，漏水滲水時用過的髒毛巾亦要清洗，資深家務助理導師張鳳娟接受《明報》電子平台組訪問，提醒打風後家居有什麼地方要特別注意清潔、建議方法。
打風後家居清潔3貼士
1. 打風後盡快清潔玻璃窗水漬──雨水帶酸性，如果在玻璃窗停留太久，水漬或會很難清除。
2. 用水磨砂紙擦鋁窗框除白點──如果居近海邊，打風後鋁窗框或會出現因腐蝕所致的白點，以可用於鋁窗的水磨砂紙，摩擦鋁窗框可去除白點。
3. 漏水滲水用過的髒毛巾，用熱水和洗衣粉先略浸後清洗──倘若毛巾骯髒情況可接受的話，可用熱水和洗衣粉，略浸毛巾最少20分鐘（時間不要太長，否則污漬會進入毛巾纖維），然後按正常程序洗滌。如果毛巾太髒，或已黐有玻璃碎片，就要棄該毛巾。
張鳳娟提醒，用洗衣機洗完髒毛巾，謹記清潔洗衣機內櫳。張鳳娟建議，可在家品店購買「洗衣機槽清潔劑」，或將一包約500克的梳打粉及一支約500毫升的白醋，倒入洗衣機槽內，啟動一般洗衣程序，有助去除洗衣機內污垢。
打風過後 實用資訊：
雨傘｜清潔雨傘有法 修遮達人：勿用漂白水酒精抹遮 洗衣刷熱水洗皆不宜
相關字詞﹕風球 打風 過後 家居清潔 熱門HOTPICK 編輯推介