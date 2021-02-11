打風後家居清潔3貼士：清潔玻璃窗水漬、水磨砂紙除鋁窗框白點、髒毛巾先浸熱水20分鐘 (16:27)

打風後家居清潔3貼士

1. 打風後盡快清潔玻璃窗水漬──雨水帶酸性，如果在玻璃窗停留太久，水漬或會很難清除。

2. 用水磨砂紙擦鋁窗框除白點──如果居近海邊，打風後鋁窗框或會出現因腐蝕所致的白點，以可用於鋁窗的水磨砂紙，摩擦鋁窗框可去除白點。

3. 漏水滲水用過的髒毛巾，用熱水和洗衣粉先略浸後清洗──倘若毛巾骯髒情況可接受的話，可用熱水和洗衣粉，略浸毛巾最少20分鐘（時間不要太長，否則污漬會進入毛巾纖維），然後按正常程序洗滌。如果毛巾太髒，或已黐有玻璃碎片，就要棄該毛巾。

張鳳娟提醒，用洗衣機洗完髒毛巾，謹記清潔洗衣機內櫳。張鳳娟建議，可在家品店購買「洗衣機槽清潔劑」，或將一包約500克的梳打粉及一支約500毫升的白醋，倒入洗衣機槽內，啟動一般洗衣程序，有助去除洗衣機內污垢。

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