獅子山｜今年首掛八號風球　歷來第四遲 (11:25)

熱帶風暴「獅子山」吹襲本港，天文台今早（9日）發出本年首個八號烈風或暴風信號。翻查天文台紀錄，由1946年至起，在有掛八號或以上風球的年份當中，是次為天文台第四遲發出的年內首個八號風球，而歷年最遲發出的首個八號風球則是強颱風「柏美娜」，於1972年11月8日發出。
天文台歷年最遲懸掛首個八號烈風或暴風信號紀錄前三位（強度/名稱/信號發出日期）：
．強颱風/柏美娜/1972年11月8日
．颱風/嘉曼/1974年10月18日
．超強颱風/愛茜/1975年10月14日
此前共有17個颱風令天文台在10月或之後發出八號烈風或暴風信號（強度/名稱/信號發出日期）：
．颱風/無名/1946年10月13日
．颱風/葆蓮/1947年10月7日
．颱風/奧西亞/1950年10月4日
．強颱風/蘭茜/1954年10月9日
．超強颱風/柏美娜/1954年11月5日
．熱帶風暴/無名/1957年10月15日
．颱風/黛蒂/1964年10月12日
．超強颱風/嘉娜/1967年10月18日
．強颱風/柏美娜/1972年11月8日
．颱風/嘉曼/1974年10月18日
．強颱風/伊蘭/1974年10月30日
．超強颱風/愛茜/1975年10月14日
．颱風/喬伊/1983年10月13日
．颱風/斯寶/1995年10月3日
．超強颱風/海馬/2016年10月21日
．強颱風/卡努/2017年10月15日
．熱帶風暴/浪卡/2020年10月13日
資料來源：天文台網站
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