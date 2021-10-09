獅子山｜今年首掛八號風球　歷來第四遲 (11:25)

熱帶風暴「獅子山」吹襲本港，天文台今早（9日）發出本年首個八號烈風或暴風信號。翻查天文台紀錄，由1946年至起，在有掛八號或以上風球的年份當中，是次為天文台第四遲發出的年內首個八號風球，而歷年最遲發出的首個八號風球則是強颱風「柏美娜」，於1972年11月8日發出。