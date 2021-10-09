獅子山襲港　所有日校停課　醫管局門診暫停【附各項特別安排】 (09:04)

教育

．教育局宣布所有日校今日（9日）停課。

普通科門診暫停服務

．醫院管理局宣布，因天文台已經發出八號熱帶氣旋警告信號，轄下所有普通科門診診所，今日暫停服務。公立醫院的急症室則會照常服務。已預約的門診病人，可於八號熱帶氣旋警告信號取消後另約診症時間。

．衛生署宣布，除美沙酮診所會按照正常服務時間開放外，所有衛生署診所均會關閉。

司法

．司法機構宣布，今日所有法院／審裁處的聆訊（包括律師認許申請）會延期。原定今日出庭而受黑雨警告影響的人，須於下一個工作天（11日）上午9時30分到達法庭。至於原定於今早到高等法院出席律師認許申請的人，則毋須到法院，司法機構將另行書面通知。

疫苗接種及檢測服務

．所有社區疫苗接種中心不會開放，並暫停疫苗接種服務。接種中心將於八號熱帶氣旋警告信號取消3小時後重新開放，並恢復疫苗接種服務，直至正常服務時間結束。受影響的預約會自動延期，受影響的人將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響者是預約接種第二劑疫苗，而接種中心於今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的餘下開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

．衛生署轄下供送交深喉唾液樣本作新型冠狀病毒檢測的10間指定胸肺科及皮膚科診所收集點將暫停開放。

其他

．民政事務總署為有需要臨時住宿者開放臨時庇護中心。

．社會福利署宣布，通常於星期六運作的社署轄下福利服務單位、幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當八號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在兩小時內恢復正常服務。

．入境事務處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身分證換領中心暫停服務。

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