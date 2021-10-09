獅子山．交通｜港鐵列車服務維持正常　九巴新巴城巴大部分路線暫停 (09:45)

港鐵

．鐵路服務維持正常，但港鐵巴士已在早上9時40分停止服務。各路線最新班次如下：

港島線：5分鐘一班車

荃灣線：5分鐘一班車

觀塘線：5分鐘一班車

將軍澳線：來往北角和寶林5分鐘一班車；來往康城和調景嶺10分鐘一班車

機場快線：30分鐘一班車

東涌線：7分鐘一班車

迪士尼線：20分鐘一班車

南港島線：6分鐘一班車

屯馬線：6分鐘一班車

東鐵線：來往紅磡和上水6分鐘一班車；來往上水和羅湖6至12分鐘一班車

輕鐵：15-20分鐘一班車

港鐵巴士：暫停服務

九巴及龍運

．除路線S1及S64維持有限度服務外，九巴及龍運所有日間服務於早上8時30分起暫停服務。

新巴及城巴

．除路線B3X、B5、S1及S52號線提供有限度服務外，所有日間路線將於上午8時30分起停止服務。

電車

．電車服務已全面暫停，直至另行通告。

新大嶼山巴士

．路線37M、38、39M、B2、B2P及B6由8時40分起維持有限度服務，其餘路線陸續暫停。其餘日間路線服務詳情見嶼巴網頁。

天星小輪

．尖沙嘴至中環及灣仔服務已於早上7時30分停航。

新渡輪

．往返中環與長洲和梅窩、梅窩與芝麻灣、芝麻灣與長洲、梅窩與坪洲、北角與紅磡及北角與九龍城的渡輪和橫水渡已停航。

港九小輪

．往返中環與榕樹灣、中環與索罟灣、中環與坪洲及坪洲與喜靈洲的渡輪航線已停航。