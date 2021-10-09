天氣｜天文台：黃昏前後考慮改發三號強風信號　黃雨警告生效 (13:56)

【13:51】天文台表示，會視乎本港風力情況在黃昏前後考慮改發三號強風信號。

熱帶風暴獅子山目前集結在香港之西南偏西約540公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，橫過海南島，移入北部灣。

【13:03】天文台在下午1時發出黃色暴雨警告信號。

【12:51】天文台表示，會視乎本港風力情況在下午至黃昏考慮改發三號強風信號，並發出特別天氣提示，表示未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

在下午1時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南偏西約540公里，預料向西北或西北偏北緩慢移動，橫過海南島，移入北部灣。在獅子山與東北季候風的共同效應下，廣東沿岸普遍吹強風至烈風。受獅子山的外圍雨帶影響，本港部分地區吹烈風，西南部高地仍然達暴風程度。

【08:51】天文台表示，預計下午本港風力會稍為緩和，天文台會視乎風力情況在下午初時考慮改發三號強風信號。

【08:07】在上午8時，熱帶風暴獅子山集結在香港之西南約560公里，即在北緯19.3度，東經109.8度附近，預料向西北緩慢移動，橫過海南島，移入北部灣。

獅子山環流較為廣闊，與東北季候風的共同影響下，本港普遍吹強風至烈風，西南部高地間中達暴風程度。預料獅子山會在未來數小時與香港維持約500至600公里距離，預料八號烈風或暴風信號在今早維持一段時間。

早上8時，天文台錄得氣溫26.8度，相對濕度90%。預測今日最高氣溫27度，吹強風至烈風程度東至東南風，初時高地間中達暴風程度，稍後風勢逐漸緩和。密雲，有狂風、間中有大雨及雷暴。日間氣溫徘徊在27度左右。海有大浪及湧浪。