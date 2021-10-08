14地點涉本地初確個案納強制檢測　3校爆發上呼吸道感染【附名單】 (14:26)

任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月9日或之前接受強制檢測：

涉及L452R變種病毒株的初步確診個案曾到訪地點

．香港國際機場駿運路9號超級一號貨站HACTL（9月15至19日或9月21日至10月7日曾逗留逾一小時）

．觀塘巧明街119-121號年運工業大廈地下B號舖銀記泰豐味（9月19日或26日下午2時30分至5時）

．沙田新翠商場1樓L13B號舖夢幻樂園（9月18日上午11時30分至下午2時30分）

．北角英皇道483-497號東寶大廈地下C-D號舖Cafe Paradise（10月1日下午5時30分至6時30分）

．北角英皇道483-497號東寶大廈地下A號舖金百皇餐廳（10月1日下午5時30分至8時）

．沙田德厚街3號禾輋廣場地下R11&12號舖樂天廚房（9月29日上午8時30分至11時）

．沙田新翠商場1樓L101號舖東南亞（9月15至18日、9月20、21、23日、9月26日至10月1日或10月6日上午8時至下午2時）

．九龍觀塘興業街4號The Wave 1樓102號舖麥當勞（9月19日、9月26日或10月3日上午11時至下午2時30分）

．青山公路元朗段123號開心廣場8樓東苑海鮮酒家（9月20日下午6時至9時）

．沙田新翠邨新月樓地下東華三院馬陳景霞幼稚園（9月21至24日、27至30日或10月4至6日上午11時至下午1時）

．沙田隆亨商場2樓215號舖惠康超級廣場（10月6日上午10時至11時或下午4時至5時）

．沙田翠田街2號新翠邨街市地下L001號舖百佳超級市場（10月6日下午3時至5時）

．曾乘搭任何由沙田（博康）開出往機場（地面運輸中心）路線號碼E42巴士的人（9月15至19日或9月21日至10月6日的下午5時至10時）

．曾乘搭任何由機場（地面運輸中心）開出往沙田（博康）路線號碼E42巴士的人（9月16至20日或9月22日至10月6日的上午6時至中午12時）

非本地確診個案曾到訪地點

．元朗八鄉牛徑村11號D（9月11日至10月7日）

．北角寶馬山道1號寶馬山花園8座（9月7日至10月7日）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人9月24日至10月7日曾身處下列地方逾兩小時，須於10月9日或之前接受強制檢測：

．觀塘啟業邨啟寧樓地下1-14號中華基督教會基華幼稚園

．粉嶺聯捷街1號榮福中心商場2樓嘉寶中英文幼稚園（粉嶺）

任何於9月24日至10月7日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於10月9日或之前接受強制檢測：

．將軍澳彩明苑彩明街7號港澳信義會明道小學四年級