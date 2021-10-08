獅子山襲港　學校停課　醫管局門診恢復服務【附各項特別安排】 (14:48)

普通科門診、專科門診及日間醫院恢復服務

醫院管理局宣布，由於黑色暴雨警告信號已取消，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療、精神科日間醫院等服務，會在兩小時內陸續恢復服務。在今日（8日）因黑色暴雨影響未能應診的普通科門診病人，可於信號取消一小時後，經電話預約系統或「HA Go」手機程式內的「預約普通科門診」功能另約診症時間。至於已預約的長期病患者，請依照覆診紙上之指示處理。公立醫院的急症室則會照常服務。

教育

．教育局表示，所有學校今日下午停課，但學校須保持校舍開放，同時安排應變措施，照顧已返抵學校的學生。正在上課的學校應繼續上課，直至放學時間，並在安全情況下，方可讓學生返家。

．幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

司法

．司法機構宣布，由於黑色暴雨警告信號生效，所有排期於今日下午的法院/審裁處聆訊會延期。法院/審裁處的登記處及辦事處繼續於慣常時間辦公。

下午1時許，司法機構宣布因黑雨警告已取消，所有受黑雨警告影響的法庭/審裁處聆訊，會於下一個工作天（即10月11日）恢復進行。

原定今日出庭而受黑雨警告影響的人，包括陪審員，須於下一個工作天（10月11日）上午9時30分到達法庭。原被傳召今日到高等法院等候抽選為陪審員的人，則毋須到法院，司法機構將另行書面通知。

疫苗接種及檢測服務

．因天文台發出黑色暴雨警告，所有社區疫苗接種中心及醫院疫苗接種站一度暫停疫苗接種服務。至12時45分，因應黑雨警告取消，上述疫苗接種服務已恢復。已預約今日接種中心或接種站恢復疫苗接種服務後餘下時段的人，可按照原本的預約時間前往接種。受影響的預約會自動延期，受影響的人會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

．下午2時，食物及衛生局表示，早前因黑色暴雨警告信號生效而暫停服務的社區檢測中心和室內流動採樣站，將由下午3時起陸續重新開放。而室外流動採樣站在三號風球生效期間會繼續關閉。

其他

．民政事務總署緊急事故協調中心現已運作，民政事務總署會為有需要臨時住宿的人開放臨時庇護中心。詳情可致電2572 8427查詢。

．社會福利署勸喻市民不要送子女或家人到幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心在正常辦公時間內仍會繼續開放予有需要的人。

．中央投標委員會及工務投標委員會宣布，受黑色暴雨警告影響，原須於今日中午12時放入「政府總部投標箱」或「工務投標箱」的投標，截標時間延至10月11日中午12時。

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