天氣｜天文台取消黃雨警告　料三號強風信號今晚至明早維持【短片】 (19:28)

【19:26】天文台在晚上7時25分取消黃色暴雨警告信號。

【17:46】天文台在下午5時45分改發黃色暴雨警告信號。

【16:57】天文台表示，按照現時預測路徑，獅子山會在明早（9日）最接近香港，在本港西南約500公里掠過。在獅子山與東北季候風共同影響下，華南沿岸持續普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號會在今晚至明早維持。

【12:46】天文台在下午12時45分改發紅色暴雨警告信號。天文台表示，為本港帶來黑色暴雨的雨區正逐漸遠離香港，但獅子山的外圍雨帶仍繼續為廣東沿岸帶來廣泛大雨，市民應保持警覺。

【11:46】天文台在上午11時45分發出黑色暴雨警告信號。

【11:23】政府表示，由於紅色暴雨警告信號現正生效，所有學校今日（8日）下午停課。

【11:22】天文台在上午11時20分發出紅色暴雨警告信號。

香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。持續的暴雨已經或將會導致道路嚴重水浸和交通擠塞。暴雨亦可能影響學校上課時間，家長、學生、學校當局及校車司機均應予留意。

【10:54】天文台表示，在獅子山與東北季候風共同影響下，華南沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號會在今日下午至今晚晚間維持。

天文台亦稱，廣東沿岸正持續受廣泛的大雨及狂風影響，海面亦有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。此外，獅子山引致的風暴潮和大雨可能令低窪地區水浸，呼籲市民保持警惕，做好防風防水浸措施。

【10:30】天文台在上午10時20分發出新界北部水浸特別報告。新界北部尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。在過去3小時，該區錄得超過90毫米雨量。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

山泥傾瀉警告現正生效。

【09:40】澳門發出紅色暴雨警告。

【08:09】三號強風信號、黃色暴雨警告信號和雷暴警告生效。教育局宣布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日（8日）停課。

上午8時，熱帶風暴「獅子山」集結在香港之西南約630公里，預料向北移動，時速約10公里，移向海南島一帶。預料本港平均風速每小時41至62公里。

天文台表示，在獅子山與東北季候風共同影響下，華南沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風。三號強風信號會在今天維持。除非獅子山進一步顯著增強或採取更接近香港的路徑，否則今日發出更高熱帶氣旋警告信號的機會較低。

天文台錄得氣溫24.7度，相對濕度97%。本港今日天氣預測吹偏東強風，離岸及高地間中吹烈風，多雲，有狂風大雨及雷暴，日間氣溫徘徊在27度左右，海有大浪及湧浪。展望星期六（9日）至星期日（10日）初時風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。隨後一兩日天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。

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