香港圖書館節10月9日起舉行　互動體驗、多媒體藝術展覽探索閱讀方式 (10:25)

圖書館節重點節目《觸動喜閱》互動展覽和《See字進入》多媒體藝術展覽，將於10月23日至11月2日在香港中央圖書館展覽館舉行。

．《觸動喜閱》互動展覽：以香港中央圖書館作為主題，利用5種擴增實境互動體驗，講述爺孫二人尋回失去記憶的故事，帶出圖書館的珍貴館藏，加深參觀者對圖書館的認識，並慶祝香港中央圖書館建館20周年。

．《See字進入》多媒體藝術展覽：劃出上下左右四組視覺空間，透過流動影像和舞蹈為文字賦予動態。藝術節辦事處為配合此展覽，將舉辦《摸一摸，玩一玩，對倒中文字》親子工作坊，以及《一種字養百樣人》分享環節

香港圖書館節2021其餘活動包括故事劇場、網上讀書會、表演、故事分享、工作坊和講座等，詳情見香港圖書館節2021專題網頁、「喜閱．飛越」facebook及Instagram。

香港公共圖書館另將舉行「鬆一鬆 e閱讀小站」電子書推廣活動：

．日期：10月15日至12月15日

．內容：館方將從中文電子書庫HyRead和SUEP，每月精選30本電子書供讀者毋須預約免費借閱。讀者可經公共圖書館網頁或下載HyRead 3應用程式，登入圖書館帳戶借閱電子書。