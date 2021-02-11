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阿富汗女孩帶八哥鳥逃亡法國　寵物未能入境　法國大使感動收留代照料【短片】 (13:53)

阿富汗女孩Alia早前攜同心愛寵物八哥鳥從首都喀布爾撤離，沒料到當取道阿聯酋的空軍基地離開，獲告知八哥Juji因衛生原因不能隨她前往法國，令她傷心不已。幸得法國駐阿聯酋大使出手相助，收養了牠，如今這隻八哥已經在法國展開新生活，甚至學會說法語。

法國駐阿聯酋大使Xavier Chatel周二（5日）在Twitter發文，娓娓道來他與女孩感動相遇的故事，他說︰「她無聲地哭、我被感動了，我答應在住處照顧那隻鳥、餵牠，她可以隨時來拜訪或帶牠回家，我不會忘記她感激的神情」。

Chatel表示，他每天教Juji說法語，如今牠已學會說「Bonjour」打招呼，還打趣說牠甚至還交了「女朋友」，有一隻鴿子每天都來看牠。Chatel說，Alia已經在Twitter找到他，而且很高興看到她的八哥鳥受到如此好的照顧。

（衛報/Xavier Chatel Twitter）

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