天文台周五早上考慮發三號強風信號 (20:25)

【20:25】天文台發出特別天氣提示，表示預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港，提醒市民提防強陣風，小心免被飛散或墜落物件擊中；在高速公路或天橋上的駕駛者應減低車速，提防強陣風吹襲。

【16:55】本港地區天氣預測，今晚（7日）多雲，有狂風驟雨及雷暴，明日（8日）雨勢有時頗大，氣溫介乎26至29度，吹強風程度東風，離岸及高地間中吹烈風，海面有大浪及湧浪。展望星期六（9日）至星期日（10日）初時風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。隨後一兩日天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。

【15:35】天文台下午發出特別天氣提示，指出一股強風至烈風程度的東北季候風會在未來兩三日持續影響廣東沿岸。位於南海中部的低壓區正逐漸增強，可能會在今、明兩日發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島至北部灣一帶，與香港維持超過500公里距離。若該低壓系統顯著增強或更靠近本港，天文台有需要考慮發出熱帶氣旋警告信號。

在東北季候風和低壓系統的共同效應下，本港明日及周末期間風勢頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。

另外，現時位於西北太平洋的廣闊低壓區，料會在下周初逐步發展並移向呂宋一帶，隨後可能進入並橫過南海北部，較為靠近華南沿岸。天文台會密切監察其動向。

【12:17】強烈季候風信號現正生效。本港地區天氣預測，下午大致多雲，有幾陣驟雨，今晚驟雨逐漸增多，局部地區有雷暴，吹清勁東至東北風，離岸及高地吹強風。展望明日及周末期間風勢持續頗大，有狂風大雨，海有大浪及湧浪。下周初天色好轉，天氣乾燥，早上稍涼。

在東北季候風及南海中部低壓區的共同效應下，廣東沿岸吹強風至烈風程度偏東風。同時，該低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。另一方面，一道雷雨帶正逐漸靠近廣東沿岸。此外，位於菲律賓以東的低壓區正為該區帶來不穩定天氣。

【07:55】上午7時半，天文台錄得氣溫29.2度，相對濕度65%。本港今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度，吹清勁東至東北風，離岸吹強風。展望明日及周末期間風勢頗大，間中有狂風大驟雨，海有湧浪。下周初天色好轉，天氣乾燥。

強烈季候風信號現正生效，預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。