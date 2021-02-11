蘇富比中國書畫秋拍展覽　10月7至10日免費睇張大千、徐悲鴻畫作【附入場預約連結】 (08:14)

香港蘇富比2021年秋拍精選拍賣品：

張大千《春雲曉靄》：作於1968年，為張大千創作高峰時期代表作，展現他的潑墨抽象技法。作品以抽象手法呈現破曉時分之雲山煙霧，尺幅恢宏，用色濃厚淋漓，尤見雄奇深邃。估價待詢。

徐悲鴻《古柏森然》：1934年作，為徐悲鴻寫贈陶德曼作品。畫作群山環抱，芳草葱葱，古柏一雙，巨幹參天，茂葉繁枝。畫面高寬皆近4尺，略呈正方，便於凝聚觀者的視線，呈現主體挺立昂然的氣勢。估價1000萬至1500萬元。

齊白石《秋色雁來紅》：此畫滿紙紅葉，以胭脂、硃砂繪圖，線條明快，色彩鮮艷，濃淡輕重中突顯明暗層次。畫幅右下角為陶德曼藏印，屬陶氏藏品中罕見。估價120萬至150萬港元。

香港蘇富比2021年中國書畫秋季拍賣會

公眾預展日期：2021年10月7至10日（須預約入場，詳情：bit.ly/3D8Gc4n）

時間：上午10時至下午6時

預展地點：香港會議展覽中心展覽廳1C

拍賣日期：2021年10月11日

地點：金鐘太古廣場一座5樓 香港蘇富比藝術空間

詳情：www.sothebys.com

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