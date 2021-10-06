天氣｜天文台：明有驟雨最高31度　周五周末風勢大 (17:25)

【12:11】天文台表示，一股強風程度的東北季候風會在未來數日持續影響廣東沿岸。天文台會視乎本港風力變化，考慮發出強烈季候風信號。預料位於南海中南部的低壓區可能會在今明兩日發展為熱帶氣旋，隨後移向海南島至北部灣一帶，與香港維持超過500公里距離。在東北季候風和低壓系統的共同效應下，本港周五（8日）及周末期間風勢頗大，有狂風大驟雨，海有湧浪。若低壓系統顯著增強或更靠近本港，天文台才需要考慮發出熱帶氣旋警告信號。由於周末前後天氣不穩，戶外活動會受到影響，市民應留意天氣變化及天文台發出的最新天氣消息。

【07:33】上午7時半，天文台錄得氣溫27.9度，相對濕度66%。一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。此外，一個廣闊低壓區為南海中南部帶來不穩定天氣。本港地區今日天氣預測天晴乾燥，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。展望明日部分時間有陽光及炎熱，周五及周末期間風勢頗大，有狂風驟雨，海有湧浪。