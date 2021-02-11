維園、杏花邨37座涉新冠肺炎初步確診需強制檢測　12校爆發上呼吸道感染納強檢【附名單】 (23:09)

新冠病毒初步確診個案曾到訪地點

任何人於指定日期及時間曾身處下列地方，須於10月7日或之前接受強制檢測：

．柴灣杏花邨37座（9月25日至10月5日曾逗留逾兩小時）

．銅鑼灣興發街1號維多利亞公園（10月1日及10月3日下午1時至下午5時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人9月22日至10月5日曾身處下列地方逾兩小時，須於10月7日或之前接受強制檢測：

．葵涌葵涌邨葵涌商場3樓平台4號單位中華基督教會全完幼稚園

．鴨脷洲海怡半島第4期第29座高層地面基督教宣道會海怡幼兒學校

．大埔南坑頌雅路松嶺村匡智松嶺第二校

．天水圍天晴邨社區綜合服務大樓3樓302室東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心

．屯門屯門市地段242號翠林花園第2層保良局易桂芳幼稚園

．鑽石山龍蟠街3號星河明居平台2樓鑽石山靈糧幼稚園

．大嶼山東涌健東路1號映灣園第15座1樓鄰舍輔導會東欣幼兒園

．屯門大興邨興盛樓地下及2樓天后中英文幼稚園

．葵涌石籬二邨石富樓地下東華三院王胡麗明幼稚園

．大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

．堅尼地城西環邨東苑台地下及閣樓KG01號舖卓基英文學校暨幼稚園

任何於9月22日至10月5日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於10月7日或之前接受強制檢測：

．深水埗大埔道288號路德會救主學校一年級