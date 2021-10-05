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消費券第二期｜百佳、惠康、一田購現金禮券優惠一覽【附連結】 (17:35)

消費券第二期已發放，百佳、惠康等各大連鎖超市推出消費券購物優惠，購買現金禮券滿指定金額，可獲贈現金券或優惠券。明報電子平台組整理相關優惠如下：

百佳：百佳禮券買1000元　送100元優惠券

惠康、Market Place：惠康或Market Place購現金券　滿500元送20元現金券

一田：購一田禮券滿1000元　送120元超市優惠券

city'super：購city'super購物禮券滿1000元　獲贈100元電子禮券

電子消費券商場優惠 優惠資訊：

10月1日至7日以八達通到OK便利店領券　獲20元現金券

美麗華商場10月「好賞星期天」 消費滿$500最高賞$1000禮券組合

沙田新城市廣場推加倍賞　消費3000元可獲600元商戶購物消費券

屯門市廣場、奧海城、荃新天地等8個信和商場　10月1日起八達通消費滿300元賞現金券

東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場　10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合

荃灣廣場　10月1日起消費滿指定金額　換$100-$1500商場贈券

大埔新達廣場　10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券

荷里活廣場 周五周末假期消費滿$1200 可換$200優惠券

黃埔天地　周末假期消費滿$300可換$50現金券　滿$1000可換$300現金券

深水埗V Walk、屯門V city 10月1-3日會員消費滿$2000可獲$2200禮券

HomeSquare精選$3000優惠組合 低至31折買家品電器

八達通領取電子消費券 實用資訊：

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零售消費千元贈50元增值額 9月10日起可領名額100萬

電子消費券 其他實用資訊：

消費券適用及不適用交易類別

常見問題一覽：消費券可否轉讓？長者可否由家人代領？

消委會籲避免大額預繳、留意需否墊支　八大提示免墮陷阱

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