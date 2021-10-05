消費券第二期｜百佳、惠康、一田購現金禮券優惠一覽【附連結】 (17:35)

消費券第二期已發放，百佳、惠康等各大連鎖超市推出消費券購物優惠，購買現金禮券滿指定金額，可獲贈現金券或優惠券。明報電子平台組整理相關優惠如下：
惠康、Market Place：惠康或Market Place購現金券 滿500元送20元現金券
city'super：購city'super購物禮券滿1000元 獲贈100元電子禮券
電子消費券商場優惠 優惠資訊：
美麗華商場10月「好賞星期天」 消費滿$500最高賞$1000禮券組合
沙田新城市廣場推加倍賞 消費3000元可獲600元商戶購物消費券
屯門市廣場、奧海城、荃新天地等8個信和商場 10月1日起八達通消費滿300元賞現金券
東港城、上水廣場、北角匯等12個新地商場 10月1日單日消費滿$1000賞$1000禮券組合
荃灣廣場 10月1日起消費滿指定金額 換$100-$1500商場贈券
大埔新達廣場 10月1日起周末假期消費滿$2000換$100優惠券
荷里活廣場 周五周末假期消費滿$1200 可換$200優惠券
黃埔天地 周末假期消費滿$300可換$50現金券 滿$1000可換$300現金券
深水埗V Walk、屯門V city 10月1-3日會員消費滿$2000可獲$2200禮券
HomeSquare精選$3000優惠組合 低至31折買家品電器
八達通領取電子消費券 實用資訊：
領券前要否提升儲值限額？遺失卡怎麼辦？八達通領消費券常見問題一覽
用八達通想拎第三期消費券須累積「合資格消費」 查閱「合資格消費」紀錄教學
遺失已登記消費券八達通怎辦？一文睇如何補領新卡領未發放消費券
電子消費券 其他實用資訊：
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm