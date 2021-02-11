Windows 11今起推出　合資格電腦分批免費升級【附升級示範短片】 (18:15)

‧如何判斷電腦是否符合Windows 11升級條件？

用家可參考Windows 11升級條件列表（見圖3），或到微軟網站下載「電腦健康情況檢查」應用程式（見圖4），即可查看電腦是否符合Windows 11的升級條件。

‧符合條件的電腦何時可獲Windows 11升級？

微軟表示，符合條件的新電腦會率先於今日起獲得升級服務，其後根據硬件條件、可靠性、裝置壽命等，對市場上已有的電腦分階段提供升級，預計到2022年初所有符合條件的裝置都可免費升級到Windows 11。

‧什麼是Windows 11？

Windows 11是微軟睽違6年推出的新一代電腦系統。微軟介紹，Windows 11將帶來更現代化、整潔和美觀的全新設計，以及置中的「開始」功能表、快速分割熒幕、Widgets等多項新功能。

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