強制檢測｜27校爆發上呼吸道感染納強檢【附名單】 (09:34)

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於9月21日至10月4日曾身處下列地方逾兩小時，須於10月8日或之前接受強制檢測：

．銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓及4樓保良局嬰兒組

．元朗媽廟路9號地下至2樓聖馬提亞堂肖珍幼稚園

．大埔富善村善翠樓地下1號協康會雷瑞德夫人中心

．天水圍天河路6號地下仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心

．屯門湖翠路201號兆禧苑兆禧商場地下1號舖香海蓮社兆禧苑幼稚園

．蒲崗村道富山邨富信樓地庫1層1-6號基督教宣道會富山幼兒學校

．觀塘牛頭角上邨第1期常滿樓地下平安福音堂幼稚園（牛頭角）

．沙田沙田正街11-17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

．馬鞍山錦豐苑錦萱閣地下基督教宣道會頌安幼稚園

．青衣長康邨青盛苑O座地下第1層保良局田家炳幼稚園

．天水圍天瑞路88號俊宏軒校舍雅麗斯俊宏軒幼稚園暨幼兒園

．大埔太和邨新和樓地下基督教宣道會太和幼稚園

．粉嶺華明邨禮明樓地下香海正覺蓮社佛教慧光幼稚園

．粉嶺欣盛苑商場KG01號舖香港宣教會優質幼兒學校

．葵涌邨春葵樓地下4號聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

．旺角西海富苑海韻閣地下天主教明我幼稚園（奧運校）╱明我幼兒園

．觀塘安達邨安達商場地下高層東華三院何藍瓊纓幼稚園

．觀塘麗港城麗港街12號A區地下藍田靈糧幼稚園

．上水馬會道21號鳳溪幼稚園

．青衣長宏邨宏正樓及宏毅樓地下平安福音堂幼稚園（青衣）

．屯門鳴琴路寶田邨寶田商場2樓201室仁濟醫院嚴徐玉珊幼稚園

．元朗洪福邨第5座洪塱樓地下保良局郭羅桂珍幼稚園

．屯門巿地段338號第16區翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園

．屯門兆安苑定賢閣地下佳寶幼稚園（屯門分校）

任何在9月21日至10月4日就讀以下學校指明級別的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於10月6日或之前接受強制檢測：

．屯門掃管笏管青路 11 號保良局西區婦女福利會馮李佩瑤小學一年級

．屯門山景邨道教青松小學五年級

．將軍澳學林里8號東華三院王余家潔紀念小學一年級