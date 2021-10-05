流感疫苗注射計劃10月6日展開　一文睇合資格港人免費打流感疫苗安排 (08:22)

．領取綜合社會保障援助（綜援）或持有醫療費用減免證明書（證明書）的孕婦，可到衛生署母嬰健康院，或醫院管理局產前門診接種

．領取綜援或持有證明書的6個月至未滿12歲兒童，可到衛生署母嬰健康院（6個月至未滿6歲）及學生健康服務中心（6歲至未滿12歲）接種；合資格小學生亦可透過學生健康服務電話（2856 9133）預約

．65歲或以上公立診所求診者、領取綜援或持有證明書的50歲至未滿65歲者，以及50歲以下有長期健康問題的人、合資格醫管局住院病人（包括兒科）、合資格兒科門診病人，以及合資格智障者和居於社區領取傷殘津貼的人，可於公立診所／醫院覆診或住院期間接種

．安老院舍長者、殘疾人院舍或留宿幼兒中心的院友、公營／院舍醫護人員、家禽從業員及養豬業人員，可透過院舍或工作單位安排接種

．領取綜援計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人

[相關詳情按此]

社區65歲或以上長者 11月長者健康中心接種

居於社區的65歲或以上長者可由11月1日起，到衛生署指定長者健康中心接種，亦可由11月8日起，到醫管局普通科門診診所接種。

幼稚園外展服務10月6日開始

在「季節性流感疫苗學校外展（免費）」下，政府會安排公私營合作外展隊或衛生署外展隊到參與學校為學童免費接種疫苗。幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心的外展服務於10月6日開始，小學的外展服務則於10月13日展開。