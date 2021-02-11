本周或打風？菲律賓附近低壓區料靠近廣東沿岸　天文台：10月受影響氣旋影響非罕見 (20:01)

天文台表示，這個熱帶氣旋的雛型，是現時位於菲律賓附近的低壓區。預料它未來數天會逐漸發展，較可能採取西北路徑移動，靠近廣東沿岸。翻查資料，過去30年（1991至2020年）的10月，平均有0.6個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內；過去30年共有18個熱帶氣旋令天文台要發出熱帶氣旋警告信號，其中2016年有3個，去年10月亦有兩個。

天文台又指出，華南沿岸於本周後期至下周初會受東北季候風影響，與低壓區的共同效應，將令華南沿岸至南海北部一帶風勢頗大。天文台提醒，由於周未正值天文大潮，無論強風是由熱帶氣旋還是東北季候風引起，水位上升都可能令低窪地區水浸，市民應留意天氣變化及天文台最新天氣資訊。

過去30年令天文台在10月「掛風球」的熱帶氣旋：

1993年：熱帶低氣壓（1號風球）

1995年：颱風斯寶（8號風球）

1996年：颱風貝芙（1號風球）

1998年：超強颱風謝柏（1號風球）、強颱風寶絲（1號風球）

1999年：颱風丹尼（3號風球）

2006年：超強颱風西馬侖（1號風球）

2008年：熱帶風暴海高斯（1號風球）

2010年：超強颱風鮎魚（3號風球）

2011年：強颱風尼格（3號風球）

2015年：強颱風彩虹（3號風球）

2016年：熱帶風暴艾利（1號風球）、超強颱風莎莉嘉（3號風球）、超強颱風海馬（8號風球）

2017年：強颱風卡努（8號風球）

2018年：超強颱風玉兔（3號風球）

2020年：熱帶風暴浪卡（8號風球）、颱風沙德爾（3號風球）

資料來源：天文台天氣隨筆、熱帶氣旋警告信號資料庫