癌症｜防癌會列各年齡組別檢查建議 (17:55)

醫管局香港癌症資料統計中心公布，2019年本港癌症新症再破新高，超過3.5萬宗；肺癌新症按年增加6.2%，自2012年以來再次成為本港最常見癌症之首。據香港防癌會資料，癌症探測或普查能及早發現癌病，有助提高治療成效。防癌會列出各年齡組別的人，建議接受的檢查。
●25歲開始女士：
年齡介乎25至64歲曾有性接觸的婦女需每年接受抹片檢查，若連續兩次結果正常，以後可每隔2至3年繼續檢查。年齡介乎25至69歲女士應經常留意乳房的狀況。
●30歲開始（男士及女士）：
年屆30至70歲的鼻咽癌患者家屬，可考慮接受EB病毒血液測試及鼻咽內窺鏡檢查。
●30至40歲開始（男士及女士）：
乙型肝炎帶菌者應每隔6至9個月作腫瘤標記甲胎蛋白 (AFP) 血液測試及肝臟超聲波檢查。
●40歲開始女士：
40至69歲女士可考慮每1至2年接受乳房X光造影檢查。
●50歲開始（男士及女士）：
年屆50至75歲的人可選擇以下三種其中一種作為結直腸癌的普查時間表：
1. 每年作大便隱血檢驗；
2. 每五年作軟式乙狀結腸檢查；
3. 每十年作大腸內窺鏡檢查。
防癌會補充，患癌風險較一般人高的人應徵詢醫生意見，了解清楚應何時開始及每次普查相隔的時間。