癌症｜防癌會列各年齡組別檢查建議 (17:55)

●25歲開始女士：

年齡介乎25至64歲曾有性接觸的婦女需每年接受抹片檢查，若連續兩次結果正常，以後可每隔2至3年繼續檢查。年齡介乎25至69歲女士應經常留意乳房的狀況。

●30歲開始（男士及女士）：

年屆30至70歲的鼻咽癌患者家屬，可考慮接受EB病毒血液測試及鼻咽內窺鏡檢查。

●30至40歲開始（男士及女士）：

乙型肝炎帶菌者應每隔6至9個月作腫瘤標記甲胎蛋白 (AFP) 血液測試及肝臟超聲波檢查。

●40歲開始女士：

40至69歲女士可考慮每1至2年接受乳房X光造影檢查。

●50歲開始（男士及女士）：

年屆50至75歲的人可選擇以下三種其中一種作為結直腸癌的普查時間表：

1. 每年作大便隱血檢驗；

2. 每五年作軟式乙狀結腸檢查；

3. 每十年作大腸內窺鏡檢查。

防癌會補充，患癌風險較一般人高的人應徵詢醫生意見，了解清楚應何時開始及每次普查相隔的時間。

（香港防癌會）

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