ICIJ「潘朵拉文件」揭疑似普京情婦擁摩納哥豪宅　清潔工變身億元富婆 (14:25)

國際調查記者聯盟（ICIJ）周日（3日）公布名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告，披露多名外國領袖在境外「避稅天堂」隱匿可觀資產。當中俄羅斯總統普京被指透過親信在摩納哥擁秘密資產，包括一間豪宅。《衛報》報道稱，一名盛傳為普京情婦的女子正是擁有者，更稱她現時坐擁約1億美元身家。
根據調查報告，該名被指是普京情婦的女子Svetlana Krivonogikh，2003年以離岸公司名義，在摩納哥蒙地卡羅以310萬美元購入一間豪宅，當時她年僅28歲。
《衛報》指出，Krivonogikh出身平凡，小時候在公共房屋長大，家中需與5個家庭共用廚房和浴室，求學階段要當清潔工幫補家用。俄羅斯偵查傳媒Proekt去年曾報道，Krivonogikh與普京的關係始於普京1990年代擔任聖彼得堡副市長，並稱她於2003年購入摩納哥物業前數周，誕下普京的私生女Luiza。
根據Proekt報道和ICIJ報告，Krivonogikh除了摩納哥的物業外，還持有普京合伙經營的一家俄羅斯銀行的股份、一個滑雪度假村的大部分股份，還有一艘遊艇、一個瑞士銀行帳戶，以及聖彼得堡一間高級公寓。
而被指是普京私生女的Luiza，經常在社交網上載參與派對及乘坐私人飛機的照片。