ICIJ「潘朵拉文件」揭疑似普京情婦擁摩納哥豪宅　清潔工變身億元富婆 (14:25)

根據調查報告，該名被指是普京情婦的女子Svetlana Krivonogikh，2003年以離岸公司名義，在摩納哥蒙地卡羅以310萬美元購入一間豪宅，當時她年僅28歲。

《衛報》指出，Krivonogikh出身平凡，小時候在公共房屋長大，家中需與5個家庭共用廚房和浴室，求學階段要當清潔工幫補家用。俄羅斯偵查傳媒Proekt去年曾報道，Krivonogikh與普京的關係始於普京1990年代擔任聖彼得堡副市長，並稱她於2003年購入摩納哥物業前數周，誕下普京的私生女Luiza。

根據Proekt報道和ICIJ報告，Krivonogikh除了摩納哥的物業外，還持有普京合伙經營的一家俄羅斯銀行的股份、一個滑雪度假村的大部分股份，還有一艘遊艇、一個瑞士銀行帳戶，以及聖彼得堡一間高級公寓。

而被指是普京私生女的Luiza，經常在社交網上載參與派對及乘坐私人飛機的照片。

（衛報/聯合新聞網）

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