抽脂Q&A｜抽脂手術致脂肪組織鬆散　脂肪倘入血可致栓塞　有永久傷殘及死亡風險 (15:45)

問：抽脂手術是什麼？

答：抽脂是外科手術，以減少身體特定部位積聚的脂肪，例如大腿、臀部、腹部或腰部。

問：抽脂手術如何進行？

答：可在局部或全身麻醉下進行，治療過程可長達兩小時，視乎選用什麼技術及移除多少脂肪。

先在皮膚上開一個小切口，然後放入空心金屬管打散皮下脂肪組織，再以針筒或真空泵吸走脂肪組織。另可使用激光或超聲波打散脂肪，或在打散脂肪組織後注入液體輔助抽出組織。

問：抽脂手術的潛在風險及可能併發症？

答：潛在風險及可能併發症如下：

．一般與外科手術相關的風險：包括感染和留疤、與麻醉相關的風險、麻醉藥物有過敏反應和麻醉程序或有致命的風險

．短暫瘀傷、腫脹和疼痛；接受手術的部位麻痺；令皮膚外觀變得不平滑

．視乎手術程序及位置，內臟及神經等深層的組織有可能被刺穿或造成損傷。激光或超聲波輔助抽脂，或會令內部組織及外部皮膚灼傷。

．當脂肪組織變得鬆散，並經由血管裂口進入血液，或有出現脂肪栓塞的風險。脂肪碎塊有可能被困於血管、積聚在肺部，甚至上移至腦部，脂肪栓塞可導致永久傷殘，甚至死亡。

資料來源：衛生署

抽脂Q&A 實用資訊：

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