入侵Android新手法　彈假「中毒」通知誘下載Flubot惡意軟件 (21:01)

Cert NZ指出，手機用戶若不小心下載Flubot，該軟件可藉此盜取手機用戶的網上銀行或其他個人帳戶密碼，甚至會透過該手機用戶的通訊錄，向其他手機用戶發送另一波詐騙短訊，情況有如流感傳播。

Cert NZ提醒Android手機用戶，若只是按進詐騙短訊內的連結，而未按「安裝安全更新」，手機尚未遭入侵，此時應盡快關閉有關連結，切勿遵從網頁上的建議。惟若用戶已下載該惡意軟件且未能透過其他方式解決，迫不得已時可嘗試恢復原廠設定，惟此方式會令手機內的資料遺失。

（Stuff/自由時報）