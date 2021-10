入侵Android新手法　彈假「中毒」通知誘下載Flubot惡意軟件 (21:01)

Cert NZ指出,手機用戶若不小心下載Flubot,該軟件可藉此盜取手機用戶的網上銀行或其他個人帳戶密碼,甚至會透過該手機用戶的通訊錄,向其他手機用戶發送另一波詐騙短訊,情況有如流感傳播。

Cert NZ提醒Android手機用戶,若只是按進詐騙短訊內的連結,而未按「安裝安全更新」,手機尚未遭入侵,此時應盡快關閉有關連結,切勿遵從網頁上的建議。惟若用戶已下載該惡意軟件且未能透過其他方式解決,迫不得已時可嘗試恢復原廠設定,惟此方式會令手機內的資料遺失。

If you are seeing this page, it does not mean you are infected with Flubot however if you follow the false instructions from this page, it WILL infect your device. https://t.co/KrcPhCQB90— CERT NZ (@CERTNZ) September 30, 2021