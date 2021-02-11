入侵Android新手法　彈假「中毒」通知誘下載Flubot惡意軟件 (21:01)

Android手機用戶要小心新的惡意軟件入侵手法。新西蘭政府網絡安全部門「Cert NZ」警告，一款名為「Flubot」的手機惡意軟件，近日透過詐騙短訊傳送連結，引誘Android手機用戶點擊後，會彈出「手機已被Flubot入侵」的警告，若用戶遵從假警告的建議並點擊附上的「安裝安全更新」按鈕，實際上就是下載Flubot。當地至今已有接近3萬名用戶收到有關詐騙短訊。
Cert NZ指出，手機用戶若不小心下載Flubot，該軟件可藉此盜取手機用戶的網上銀行或其他個人帳戶密碼，甚至會透過該手機用戶的通訊錄，向其他手機用戶發送另一波詐騙短訊，情況有如流感傳播。
Cert NZ提醒Android手機用戶，若只是按進詐騙短訊內的連結，而未按「安裝安全更新」，手機尚未遭入侵，此時應盡快關閉有關連結，切勿遵從網頁上的建議。惟若用戶已下載該惡意軟件且未能透過其他方式解決，迫不得已時可嘗試恢復原廠設定，惟此方式會令手機內的資料遺失。
（Stuff/自由時報）
If you are seeing this page, it does not mean you are infected with Flubot however if you follow the false instructions from this page, it WILL infect your device. https://t.co/KrcPhCQB90— CERT NZ (@CERTNZ) September 30, 2021