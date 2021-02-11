深喉唾液樣本7個收集點10月4日起停止運作　全港仍有76樣本收集點【附連結】 (14:35)

以下7個收集點10月4日起停止運作：

．筲箕灣胸肺科診所

．政府總部

．斧山道東九龍胸肺科診所

．紅磡大環山游泳池

．深水埗李鄭屋游泳池

．大埔海濱公園

．大埔胸肺科診所

全港76個現有的樣本收集點將繼續運作，方便市民「願檢盡檢」。76個樣本收集點包括：

．47間醫院管理局（醫管局）指定普通科門診診所

．10間衛生署指定診所

．19個位於政府場地的樣本收集點

上述收集點的服務時間會維持為星期一至五上午9時至下午1時及下午2時至3時；星期六、日及公眾假期上午9時至11時（部分醫管局普通科門診診所於星期日及公眾假期不提供收集服務）。

市民如欲索取深喉唾液樣本收集包，可前往47間醫管局指定普通科門診診所、全線121間郵政局或20個港鐵站設置的自動派發機，費用全免，每人限取一個，先到先得，派完即止。有關上述派發點和收集點的位置及派發／收集時間，可瀏覽網頁：www.coronavirus.gov.hk/chi/early-testing.html。